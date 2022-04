Serie A: Robin Gosens von Scudetto mit Inter überzeugt

Nationalspieler Robin Gosens hofft im Saisonendspurt mit seinem neuen Klub Inter Mailand auf den ersten Titel seiner Karriere. Das sagte der 27-Jährige im Interview mit DAZN . Am Ende könnte es sogar das Double aus italienischer Meisterschaft und Pokal werden.

In der Serie A kann Inter den Titel aus dem Vorjahr wiederholen. "So wird das auch kommen, da bin ich felsenfest von überzeugt", sagte Gosens, der im Winter von Atalanta Bergamo kam. Fünf Spiele vor Saisonschluss liefert sich Inter einen engen Meisterschafts-Zweikampf mit Stadtrivale AC Mailand. Die erste Titelchance bietet sich aber schon vorher, wenn Inter am 11. Mai im italienischen Pokalfinale auf Rekordmeister Juventus Turin trifft.