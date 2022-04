"Mein Körper braucht eine Pause": Swiatek sagt für Madrid ab

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek verzichtet wegen einer Schulterverletzung auf das am Donnerstag beginnende Sandplatzturnier in Madrid.

Auch Angelique Kerber (Kiel) hatte für Madrid abgesagt, sie will in Rom (ab 9. Mai) wieder aufschlagen. Beim Turnier in der italienischen Hauptstadt will sich auch Swiatek auf das Sandplatz-Highlight im Stade Roland Garros vorbereiten, wo sie im Herbst 2020 ihren bislang einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen hat.