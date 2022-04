Tyson Fury nach Wembley-Boxkampf mit Rolls-Royce im Drive-In

Ungewöhnliche Bilder. Zuerst die Verteidigung des Schwergewichtstitels und dann machte Tyson Fury Halt in einem Schnellimbissrestaurant.

Nach der Verteidigung seines Schwergewichtstitels am vergangenen Samstag gegen seinen Landsmann Dillian Whyte, war der nächste Halt für Tyson Fury ein Schnellimbissrestaurant.

Wie die britische Boulevard-Zeitung The Sun berichtet, fuhr der Boxstar mit seinem Rolls-Royce Cullinan im Wert von 300.000 Pfund (mehr als 350.000 Euro) in einen Drive-In eines bekannten Fast-Food-Restaurants in Hertfordshire fährt.