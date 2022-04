2. Bundesliga, Hannover 96: Martin Kind bestätigt Interesse an Fürth-Trainer Leitl - "Wir wollen ihn"

Leitl ist derzeit noch als Trainer bei der SpVgg Greuther Fürth angestellt, deren Abstieg aus der Bundesliga seit dem vergangenen Wochenende feststeht. Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied gab es schon länger. Am Mittwochmittag verkündete das Bundesliga-Schlusslicht, dass Leitl und sein Co-Trainer Andre Mijatovic den Verein verlassen wollen. Es würden nun alle Formalitäten geklärt, erklärte Geschäftsführer Rachid Azzouzi. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Leitl kommt - Dabrowski hätte gerne weitergemacht

Leitl war in der vergangenen Saison mit Fürth in die Bundesliga aufgestiegen, fand sich aber praktisch von Beginn an im Tabellenkeller wieder.