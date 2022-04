"Super-Gau" in er Bundesliga: Nächster Ex-Schiedsrichter kritisiert VAR und Unparteiische

Der ehemalige „Weltschiedsrichter“ Markus Merk hat sich kritisch über die Umsetzung des Video-Assistenten in der Fußball-Bundesliga geäußert.

Der ehemalige „Weltschiedsrichter“ Markus Merk hat sich kritisch über die Umsetzung des Video-Assistenten in der Bundesliga geäußert. „Wie kann es dazu kommen, dass eine 100-prozentig falsche Entscheidung trotz der VAR-Rückversicherung bestehen bleibt?“, fragte der 60-Jährige im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger : „Das ist der Super-Gau.“

Die Technik sei nur so gut, wie der Mensch der sie bediene, so Merk weiter: „Hier haben wir ein Problem." Der eigentliche Fehler liege jedoch an anderer Stelle: „Es werden viel zu viele Szenen überprüft", sagte der ehemalige FIFA-Referee. „Das ist der falsche Weg! Es konterkariert die Kernkompetenz des Schiedsrichters: Situativ und vollverantwortlich entscheiden."