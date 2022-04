Anzeige

WWE will Super-Duo FTR von AEW zurück - das reagiert deutlich WWE will Superduo - das reagiert klar

FTR sind aktuell Tag Team Champions der Ligen AAA und ROH © AEW

Martin Hoffmann

Nach Cody Rhodes will WWE angeblich auch das hochdekorierte Tag Team FTR von AEW zurückholen. Das Duo antwortet mit Zweifeln, ob das Interesse aufrichtige Motive hat.

Schon zu WWE-Zeiten galten sie als potenziell bestes Tag Team der Welt - wurden in der Hauptshows RAW und SmackDown aber oft eher als Lachnummer behandelt.

Nun haben sich Dax Harwood und Cash Wheeler alias FTR zum höchstdekorierten Duo der modernen Wrestling-Geschichte aufgeschwungen, haben unter dem Dach von Konkurrent AEW gerade die beiden Matches ihres Lebens bestritten, befinden sich auf dem Höhepunkt ihrer Popularität. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Die Reaktion von WWE? Laut einem Medienbericht würden sie das Team, das früher The Revival hieß, nun gern zurückholen, wenn in diesem oder im kommenden Sommer ihr AEW-Vertrag ausläuft.

Auf diese von Fightful öffentlich gemachte Nachricht, die in der Szene einiges an Staub aufgewirbelt hat, haben FTR nun reagiert - in bemerkenswerter und ungewohnter Deutlichkeit.

„... oder wollen sie nur, dass AEW uns nicht mehr hat?“

„Wollen sie uns wirklich zurück? Oder wollen sie nur, dass AEW uns nicht mehr hat?“, antwortete Harwood bei einem gemeinsamen Auftritt im Podcast The Sessions with Renee Paquette.

Wheeler und er und er hätten natürlich mitbekommen, dass es dem frisch zu WWE zurückgekehrten Cody Rhodes trotz ähnlicher Zweifel dort gut ergangen sei - in Bezug auf sich selbst sind sie jedoch nicht so sicher: „Es gibt da so viele Unbekannte. Würden sie das Tag-Team-Wrestling so in den Fokus rücken, wie wir es in den vergangenen beiden Jahren tun konnten?“, sagte Harwood. Er zweifle daran. (“Ich bekomme einen absurden Haufen Geld“: Cody Rhodes‘ folgenschwerer WWE-Deal)

Sein Partner ergänzte: „Ich weiß nicht, wie viel sich da wirklich geändert hat. Und wir selbst sind gerade so weit, allen zeigen zu können, was Tag-Team-Wrestling seien kann und wie unsere Vision aussieht.“

The Revival offenbarte schon bei WWE großes Potenzial

Wie diese Vision aussieht, daraus haben die beiden schon zu WWE-Zeiten kein Geheimnis gemacht.

„Tag-Team-Wrestling war groß und wird wieder groß werden“, sagte Wheeler 2019 in einem Gespräch mit SPORT1: „Und wir tun alles in unserer Macht stehende, um das Tag-Team-Wrestling wieder größer zu machen.“ Es gehe ihnen dabei auch um ein größeres Ganzes, die Vermittlung von Werten - Freundschaft, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft.

Will The Revival WWE verlassen? Das sagen Dash und Dawson

Wheeler und Harwood, die legendäre Old-School-Duos wie Arn Anderson und Tully Blanchard, den Midnight Express oder auch die originale Hart Foundation bewundern, hatten zu diesem Zeitpunkt schon gezeigt, was sie konnten, vor allem im WWE-Aufbaukader NXT.

Herausragende Matches gegen Duos wie American Alpha (Chad Gable und Jason Jordan) und DIY (Johnny Gargano und Tommaso Ciampa) machten den großen Vorbildern alle Ehre und schürten die Hoffnung auf ein Wiederaufleben der goldenen Zeiten des Tag-Team-Wrestling bei WWE.

FTR schieden bei WWE im Frust

Als die beiden 2017 in den Hauptkader befördert wurden, passierte das jedoch nicht wirklich: Revival spielten Nebenrollen bei RAW und SmackDown, auch als Champions - wie die meisten WWE-Teams, die nicht aus Einzelstars bestehen oder solchen, die es werden sollen.

Ihr einziges WrestleMania-Match blieb eine Niederlage gegen die mittlerweile entlassenen Curt Hawkins und Zack Ryder 2019 - in der Kickoff-Show abseits der Haupt-Card der Megashow. Zeitweise wurden sie auch der Lächerlichkeit preisgegeben, etwa in einem TV-Segment, in dem die Usos sie hinter den Kulissen „ertappten“, wie Wilder Dawson hinter den Kulissen den Rücken rasierte, während beide nur mit einem Handtuch bekleidet waren.

Harwood berichtete später auch, dass er sich selbst von großen Idolen wie Shawn Michaels - nun federführend hinter den Kulissen von NXT aktiv - respektlos behandelt gefühlt hätte: Nach einem gemeinsamen Auftritt bei der RAW-Jubiläumsshow 2018 hätte sich Michaels hinter den Kulissen vor seinen alten Freunden „über mich lustig gemacht“, kurz nachdem er sich mit ihm über ein persönliches Tief nach einer schweren Bizeps-Verletzung ausgetauscht hätte.

Die letzte Idee, die WWE-Boss Vince McMahon und seine kreative rechte Hand Bruce Prichard an Harwood und Wheeler herantrugen: Eine Neuerfindung in einem Stripper-Outfit wie einst das Achtziger-Duo The Fantastics - was eher wie eine spöttische Parodie als eine Verbeugung der von FTR verehrten Ära anmutete.

Große Duelle mit Young Bucks und Briscoes

Harwood und Wheeler teilten WWE schließlich mit, ihre Verträge auslaufen zu lassen und wurden letztlich vorzeitig entlassen: Wie erwartet, wechselten sie dann zu AEW, wo das Tag-Team-Wrestling mehr im Vordergrund steht.

Es kam zu dem lang erwarteten „Dream Match“ gegen die AEW-Mitgründer The Young Bucks, FTR gewannen die Tag-Team-Titel von AEW und auch die der Partnerliga AAA in Mexiko und der jüngst aufgekauften Promotion Ring of Honor - mit einer großen, umjubelten Schlacht gegen die Briscoes, das FTR als ihr Meisterstück betrachten.

„Das war unser Bret - Austin“, sagt Harwood in Anspielung auf den wegweisenden Klassiker zwischen Bret Hart und Stone Cold Steve Austin bei WrestleMania 13 1997. Das Duell mit den Briscoes und das darauffolgende zweite Duell mit den Bucks bei AEW wären Höhepünkte, die sie womöglich nicht mehr übertreffen würden „und ich könnte damit leben“.

Große Ziele bei AEW und NJPW

Die AEW-Verträge von FTR sollen im Sommer auslaufen, AEW hat jedoch noch eine einjährige Verlängerungs-Option (die AEW im Fall Rhodes verfallen ließ, als die letztlich gescheiterten Verhandlungen um eine Verlängerung noch liefen).

Harwood und Wheeler stellten nun klar, dass AEW-Boss Tony Khan definitiv ihr erster Ansprachpartner sei. Eher als eine Rückkehr zu WWE scheinen sie andere Ziele zu umtreiben, mit denen sie ihr Vermächtnis noch erweitern können.

„Wir wollen die ersten zweimaligen Tag Team Champions bei AEW sein“, erklärte Wheeler - und nahm auch die Tag-Team-Team-Titel der traditionsreichen japanischen Partnerliga NJPW ins Visier: „Wenn wie die IWGP Tag Team Titel gewinnen, sind wir das einzige Tag Team der Geschichte, das die Titel bei RAW, SmackDown, NXT, AEW, AAA, ROH und NJPW gehalten hat - gibt es dann noch offene Fragen?“

Bei der dieswöchigen Dynamite-Ausgabe gibt es in jedem Fall ein weiteres Novum: In einem Quali-Match für das Owen-Hart-Gedenkturnier werden Harwood und Wheeler auf großer Bühne erstmals gegeneinander antreten.

