Matthäus glaubt nicht an weitere Bayern-Dominanz

Hält die Bayern-Dominanz in der Bundesliga weiter an? Bei dieser Frage sind die Fußball-Experten uneins. „Ich gehe davon aus, dass die Dominanz der Bayern schwierig zu brechen sein wird, weil sie die beste Mentalität aller Top-Mannschaften der Bundesliga haben“, sagte Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln in der Sport Bild.

Anderer Meinung ist Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der sich festlegt: "In den nächsten fünf Jahren wird Bayern nicht fünfmal Meister, sondern nur dreimal!" In den Planungen der Münchner seien "Fehler gemacht" und "nicht so vorausschauend gearbeitet" worden wie in den Jahren zuvor. "Früher war alles stabiler", meinte Matthäus, "nun geraten einige Dinge ins Wanken!"