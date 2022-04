Miami Heat erreicht zweite Play-off-Runde

Miami steht in der zweiten Play-off-Runde der NBA © AFP/Getty Images/SID/MICHAEL REAVES

Miami Heat steht in der zweiten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA. Der Finalist von 2020 setzte sich mit 97:94 gegen die Atlanta Hawks durch und entschied die Serie mit 4:1 für sich. Bester Werfer bei Miami, das nun im Eastern-Conference-Halbfinale steht, war Victor Oladipo mit 23 Punkten.

Die mitfavorisierten Phoenix Suns machten unterdessen einen wichtigen Schritt in Richtung zweite Runde im Westen. Nach dem 112:97-Heimerfolg über die New Orleans Pelicans führt das Team um Point Guard Chris Paul die Serie mit 3:2 an.