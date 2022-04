Bayern-Dominanz: Toni Kroos gibt BVB und Co. die Schuld

Die zehnte Meisterschaft des FC Bayern in Serie hat so manchen Bundesliga-Fan zum Nachdenken gebracht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Kann es so wirklich weitergehen? Wird so eine Abo-Meisterschaft nicht auf Dauer langweilig - oder ist sie es nicht schon längst? (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Auch Toni und Felix Kroos haben sich in ihrer neuesten Podcast-Folge von „Einfach mal Luppen“ mit diesem Thema beschäftigt - und vor allem BVB und Co. die Schuld gegeben.

„Die Konkurrenz muss konstanter werden. Mannschaften wie Dortmund oder Leipzig sind durchaus in der Lage, mitzuhalten in gewissen Phasen. Aber in der Konstanz nicht. Das hat nicht nur was mit Geld zu tun“, erklärte Toni Kroos. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)