Champions League: Pep Guardiola stolz nach Citys Spektakel-Sieg - Ancelotti mit Real-Ansage

Pep Guardiola ist nach dem Spektakel-Sieg von Manchester City gegen Real Madrid in der Champions League stolz und glücklich. Sein Gegenüber macht eine Ansage.

Sein Team war in 90 spektakulären Minuten meist besser unterwegs, hätte mehr Tore schießen können. „Ja, 4:0 wäre besser gewesen. Das gibt es in Märchen, auf dem Mars oder Jupiter aber in Fußballspielen passiert das nicht“, sagte er mit einem Schmunzeln.