3. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Magdeburg (Freitag, 19:00 Uhr)

Braunschweig fordert im Topspiel Magdeburg heraus. Das letzte Ligaspiel endete für Eintracht Braunschweig mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen Türkgücü München. Der 1. FC Magdeburg siegte im letzten Spiel gegen den FSV Zwickau mit 3:0 und belegt mit 75 Punkten den ersten Tabellenplatz. Gelingt die Wiedergutmachung? Braunschweig möchte den letzten Auftritt, als man gegen Magdeburg verlor (0:2), vergessen machen.

Das Konto von Eintracht Braunschweig zählt mittlerweile 65 Punkte. Damit stehen die Gastgeber kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Wer Braunschweig besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 31 Gegentreffer kassierte Eintracht Braunschweig. Das bisherige Abschneiden von Braunschweig: 18 Siege, elf Punkteteilungen und sechs Misserfolge. Eintracht Braunschweig tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.