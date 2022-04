Benzema mit Panenka-Elfer bei ManCity vs. Real Madrid: Mario Gomez wusste es

„Es war wirklich unglaublich. Ich bin am Ende gelaufen und habe nur noch geklatscht. Gib‘ 22 Kindern den Ball und sag‘: Spielt Fußball! Wenn dann so etwas Ähnliches dabei herauskommt...“, schwärmte der Ex-Profi und heutige Experte von Amazon Prime . (REAKTIONEN: Poldi und Co. feiern legendäres Spiel)

Gomez fügte an: „Wann sieht man denn so etwas in einem Champions-League-Halbfinale mit so großen Namen?! Wahnsinn, ich bin wirklich happy, hier gewesen zu sein. Ich war selten in einem Fußballstadion, wo es dann so viel Spaß gemacht hat. Danke an die Verantwortlichen, dass ich diesen Job hier machen darf. Es war ein absolutes Highlight, deshalb liebe ich diesen Fußball so sehr, weil das immer wieder brutal ist.“