FC Barcelona: Xavi mit unrühmlicher Barca-Statistik - schlechter als Koeman

Xavi fand eine Mannschaft ohne Lionel Messi vor. Leblos, all die Spielfreude, die bei den Katalanen einst vorherrschte, war entwichen.

Doch das ehemalige Mittelfeld-Ass war sich der Größe der Aufgabe bewusst - und schickte sich an, Barca wieder zu dem Schreckensgespenst Europas zu formen, das zu Zeiten von Pep Guardiola das Maß aller Dinge gewesen war. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Barca zunächst obenauf - Clásico-Demütigung für Real

FC Barcelona nach Europa-League-Aus von der Rolle

Besonders bitter: Das 0:1 war nicht die dritte Heimspiel-Niederlage hintereinander - es markierte auch ein Novum in der Geschichte des Traditionsvereins. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Denn: Noch nie hatte Barcelona drei Heim-Niederlagen am Stück kassiert.

Ohnehin ist seit dem Europa-League-Debakel der Wurm drin: Vor dem Aus gegen Frankfurt blieben die Spanier 15 Mal in Serie unbesiegt - nun aber blamierten sie sich sogar gegen einen Aufsteiger.

In Zahlen bedeutet das: Erzrivale Real ist in La Liga vor den letzten fünf Spieltagen nun bereits auf 15 Punkte weggezogen und könnte am nächsten Samstag mit einem Unentschieden gegen Espanyol Barcelona die Meisterschaft perfekt machen. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)