DEL-Playoffs: Adler Mannheim zwingen Eisbären Berlin in Entscheidungsspiel

Die Kurpfälzer setzten sich am Dienstag 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) gegen den Titelverteidiger durch und glichen die Serie zum 2:2 aus. Am Donnerstag kommt es in Berlin damit zum Showdown um den Einzug ins Finale.

Wer folgt München ins Finale?

Das fünfte Spiel der Serie bringt nun die Entscheidung, wer Red Bull München ins Finale folgt. Die Bayern hatten in ihrem Halbfinale Vizemeister Grizzlys Wolfsburg souverän ausgeschaltet und die Serie mit 3:0 für sich entschieden. München, das am Sonntag den entscheidenden dritten Sieg holte, wird somit deutlich ausgeruhter ins Finale gehen.

Wenig Risiko im letzten Drittel

Am Dienstag ging es in einem umkämpften und hochklassigen Spiel von Beginn an zur Sache - Plachta, olympischer Silbermedaillengewinner von 2018, brachte die Adler früh in Führung. Berlin antworte aber noch vor der ersten Drittelpause, im zweiten Durchgang wurde es turbulent mit Treffern innerhalb weniger Minuten.