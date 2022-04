Auf Trabrennbahn in Berlin: Taube schaltet Pferd während Rennen aus

Kurioses Geschehen auf der Trabrennbahn Mariendorf in Berlin. Dort schaltet am Wochenende eine Taube ein Pferd mitten im Rennen aus.

Kurioses Vorkommnis in Berlin. Dort hat auf der Trabrennbahn Mariendorf eine Taube ein Pferd während eines Rennens ausgeschaltet.

Laut Heiko Lingk, dem Pressesprecher der Anlage, ereignete sich der Vorfall am Sonntag um 14.50 Uhr - das erklärte er im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur . Zuvor hatte die Märkische Oderzeitung bereits berichtet.

Pferd Royenne hat Schreckmoment gut überstanden

Sieben Pferde hatte an dem mit 10.000 Euro dotierten Rennen teilgenommen, Royenne galt dabei als Favorit. Laut Lingk wollen die Veranstalter in Zukunft mehr darauf achten, ob sich nistende Tauben in der Nähe befinden.