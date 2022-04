Volleyball-Bundesliga, Finale: SC Potsdam düpiert Allianz MTV Stuttgart in Spiel eins

Potsdam überrascht erneut

Am Dienstag zeigten sich die Gäste nervenstark und ließen sich auch von den lautstarken Fans in Stuttgart nicht verunsichern.

Am Freitag (18.30 Uhr) steht in Potsdam das zweite Spiel der Finalserie an, ehe es am 4. Mai (20.00 Uhr) wieder in Stuttgart zur Sache geht. Dort könnte je nach Verlauf bereits die Entscheidung in der Finalserie fallen. Weitere Termine wären der 6. (20.00 Uhr) und der 8. Mai (19.15 Uhr).