NFL: Jerome Bettis - warum ein Super-Bowl-Champ die Schulbank drückt Die unglaubliche Rückkehr eines Helden

Jerome Bettis hat eine beeindruckende NFL-Karriere hinter sich, die er mit dem Triumph im Super Bowl XL krönt. Nun steht er kurz davor, ein Versprechen an seine Mutter wahr werden zu lassen.

„Bildung ist ein unentreißbarer Besitz!“

Schon im 4. Jahrhundert vor Christus wusste der griechische Komödiendichter Menander um die Bedeutung von Bildung. So ähnlich drückt es auch Jerome Bettis aus.

„Das hat mit Bildung zu tun, und die kann man nie wegnehmen.“ Deswegen drückt er aktuell die Schulbank, um an der University of Notre Dame seinen Abschluss in Wirtschaft zu machen.

Das Besondere daran: Bettis ist mittlerweile 50 Jahre alt, Mitglied der NFL Hall of Fame und stolzer Träger eines Super-Bowl-Rings. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Vor 30 Jahren stand er bereits für das Football-Team der Notre Dame Fighting Irish auf dem Feld. Der Running Back erzielte in seiner letzten Saison zehn Touchdowns - das war 1992! (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Jerome Bettis und seine NFL-Bilderbuchkarriere

Danach entschied er sich, sich für den NFL Draft anzumelden, wo er von den Los Angeles Rams an zehnter Stelle ausgewählt wurde. Diese Entscheidung sollte er nicht bereuen. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

13 Spielzeiten absolvierte er in der US-amerikanischen Profi-Liga für die Los Angeles und später St. Louis Rams sowie die Pittsburgh Steelers. Er wurde 1993 NFL Offensive Rookie of the Year und insgesamt sechsmal in den Pro Bowl gewählt.

Dazu steht er mit 13.662 Yards auf Rang acht der besten Rusher aller Zeiten und krönte seine Karriere mit dem Triumph im Super Bowl XL mit den Steelers im Februar 2006. Neun Jahre später wurde er in die NFL Hall of Fame aufgenommen.

Versprechen an die Mutter und Vorbildfunktion

Aber trotz der beeindruckenden Karriere und seiner beruflichen Erfolge nach seinem Rücktritt - er besitzt ein Fuhrunternehmen, eine Marketingfirma und eine Personalagentur - musste er noch eine Sache erledigen.

„Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich meinen Abschluss machen werde“, sagte er zu TODAY und dieses Versprechen setzt er nun endlich um.

Vier Kurse fehlen dem ehemaligen NFL-Star, der aufgrund seiner Statur den Spitznamen „Bus“ bekommen hatte, noch für den erfolgreichen Abschluss. „In meiner engeren Familie werde ich der erste Mensch sein, der einen College-Abschluss macht“, erklärte er nicht ohne Stolz.

Viel wichtiger sei jedoch seine Vorbildfunktion für seine Kinder. „Wenn sie sehen, wie ihr Vater eine Verpflichtung erfüllt, die er vor 27 Jahren eingegangen ist, bedeutet das sehr viel für sie.“

Ein besserer Student als vor 30 Jahren

Und so drückt der 50-Jährige wieder die Schulbank - zusammen mit Studenten, die noch nicht auf der Welt waren, als er bereits das Trikot der Fighting Irish trug. Eine Extra-Behandlung wollte er jedoch nie. Vielmehr freute er sich auf das Erlebnis.

Im Gegensatz zu seinem ersten Besuch der University of Notre Dame war er diesmal nicht von Football abgelenkt. Daher sei er heute „ein viel besserer Student, weil ich lernen will, ich will all diese Informationen wissen.“

Ein weiterer schöner Nebenaspekt: Sobald Bettis sein Diplom erhält, haben alle 21 Spieler seiner damaligen Football-Klasse der Notre Dame ihren Abschluss in der Tasche.

„Ich sage allen unseren Trainern, dass es drei Dinge gibt, auf die wir achten sollten“, erläuterte Universitäts-Präsident Pater John Perkins gegenüber TODAY: „Die Dinge auf die richtige Art und Weise zu tun, zweitens, diesen Kindern zu helfen, einen Abschluss zu machen und in ihrem Leben gut zurechtzukommen, und drittens, auf dem Spielfeld zu gewinnen. Dass Jerome nach all seinen Erfolgen einen Abschluss macht, unterstreicht nur, wie wichtig das ist.“

Auf diesen Moment wird sich auch Bettis Mutter Gladys freuen. Nachdem sie eine erfolgreiche Brustkrebsbehandlung hinter sich hat, kann sie sich in rund vier Wochen persönlich davon überzeugen, wie ihr Sohn sein Versprechen hält.