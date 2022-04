Anzeige

BVB-Benefizspiel gegen Dynamo Kiew LIVE: Erling Haaland, Marco Reus in der Startelf BVB-Niederlage wird zur Nebensache

Borussia Dortmund und Dynamo Kiew setzen ein emotionales Zeichen für den Frieden. Die Niederlage des BVB scheint am Ende egal.

Als der 13 Jahre alte Nikita Semenow beim Anstoß auf Erling Haaland passte, hatten viele der 35.000 Zuschauer im Dortmunder Westfalenstadion einen Kloß im Hals. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mit seiner Mutter war der Nachwuchsfußballer von Dynamo Kiew aus einem Luftschutzbunker über Polen nach Berlin geflüchtet, nun durfte er das Benefizspiel zwischen der Borussia und dem ukrainischen Vorzeigeklub eröffnen.

Es war nur eines von vielen großen und kleinen Zeichen für den Frieden an einem denkwürdigen Abend.

Watzke: „Zeichen setzen“

Dass der BVB gegen Dynamo am Ende 2:3 (1:3) verlor, war nur Nebensache. „Mir war eine Niederlage noch nie so unwichtig wie heute“, sagte Trainer Marco Rose. Wo sonst Schwarz-Gelb regiert, bestimmten an diesem Abend die Farben Blau und Gelb der Ukraine die Szenerie.

„Stop War“ stand auf den Banden, vor dem Anstoß lief die Nationalhymne. (HINTERGRUND: Wer sagt die Wahrheit im Haaland-Poker?)

„Es geht darum, ein Zeichen zu setzen - und ein wenig Geld zu verdienen“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im ZDF, das live übertrug.

Die stolze Zahl von 400.000 Euro kam schließlich zusammen. „Wir werden damit etwas Ordentliches machen, wir haben da viel Erfahrung“, sagte Watzke.

Der frühere Bundesliga-Profi Andrej Woronin bedankte sich für die Unterstützung. „Wir hoffen, dass wir bald auch in der Ukraine wieder solche Spiele spielen können. Ich bete jeden Tag, dass es so schnell wie möglich zu Ende ist. Leider sehen wir kein Ende“, sagte der langjährige Nationalspieler der Ukraine.

Auf den Tribünen herrschte große Einigkeit. „Stop War - Stop Putin“, „Save Mariupol“ oder schlicht „Frieden“ stand auf Plakaten, als die Spieler zu den Klängen der Fußball-Hymne „You‘ll never walk alone“ den Rasen betraten - die Gäste jeweils in eine Landesflagge gehüllt.

Auch DFB-Boss vor Ort

Iwan Matwijtschuk aus der U17 von Schachtjor Donezk, der mit seiner Mutter und seinem Großvater aus der Ukraine geflüchtet war und momentan in Dortmund lebt, half Stadionsprecher Norbert Dickel beim Verlesen der Aufstellungen.

Unter den Zuschauern befanden sich auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Neuendorf sprach während der Partie von einer wichtigen Botschaft in Richtung Ukraine.

„Dort rollen die Panzer, die Menschen leben in permanenter Angst. Da bedeutet so ein Spiel eine wichtige Abwechslung“, sagte der DFB-Boss. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Beim BVB hatte nie ein Zweifel an der Durchführung der Begegnung bestanden. „Für uns ist es nichts Neues, dass wir uns für Leute einsetzen, die in Not geraten sind. Wir haben das schon bei der Flut gemacht, das ist für uns selbstverständlich“, sagte Reinhard Rauball im ZDF.

„Als Präsident von Borussia Dortmund sei er stolz auf diejenigen, „die heute gekommen sind und damit dafür gesorgt haben, dass Menschen etwas zu essen und trinken bekommen“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ukrainerinnen und Ukrainer konnten Freikarten für das Spiel buchen, allen Fans wurden Solidaritätsarmbänder angeboten. Auch Wüst sprach von einem „starken Zeichen“ gegen den Krieg: „Danke an Borussia Dortmund für diese tolle Aktion!“

Endstand: Borussia Dortmund - Dynamo Kiew 2:3

+++ 90. Minute: Abpfiff +++

Püntktlich pfeift der Unparteiische das Freundschaftsspiel ab. Es war ein besonderes Fußballspiel, ein kurzweiliges Fußballspiel. Die Dortmunder zeigten sich im zweiten Durchgang stark verbessert und kamen durch Roth noch einmal zum Anschlusstreffer, doch Kiew, das eine hervoragende erste Halbzeit spielte, rettete den Vorsprung über die Zeit. Insgesamt eine gelungene Aktion gegen den Krieg in der Ukraine.

+++ 88. Minute: Zuschauerzahl +++

Apropos: Heute haben 35.000 Zuschauen den Weg in den Signal Iduna Park gefunden, um die Ukraine zu unterstützen. Insgesamt wurden 400.000 Euro an Spendengeldern gesammelt.

+++ 87. Minute: Fällt noch ein Tor? +++

Die Ukrainer mobilisieren nochmal alle Kräfte. Die Drangphase des BVB ist längst beendet.

+++ 82. Minute: Fast der vierte Treffer für Kiew +++

Und da wäre es fast passiert: Kulach hat den vierten Treffer auf dem Fuß, verstolpert den Ball nach einer flachen Hereingabe jedoch vor dem leeren Tor. Das wäre womöglich die Entscheidung gewesen.

+++ 80. Minute: Kiew führt weiterhin +++

Es sind noch zehn Minuten zu spielen, hier im Signal Iduna Park. Noch führt Dynamo Kiew hier mit einem Tor Vorsprung. Doch der BVB zeigt sich stark verbessert gegenüber der ersten Hälfte. Gelingt ihnen noch der Ausgleichstreffer oder macht Kiew mit dem nächsten Tor alles klar?

+++ 74. Minute: Torwartwechsel bei Kiew +++

Bushchan, der starke Schlussmann der Ukrainer, verlässt den Platz. Für ihn neu in der Partie ist Neshcheret.

+++ 71. Minute: Hundertprozentige Torchance für Kiew +++

Mal ein Entlastungs-Konter für Kiew - und was für einer! Pongracic läuft auf das Dortmunder Tor zu, schirmt den Ball geschickt ab und legt die Kugel dann auf den komplett freien Buyalskyi. Dieser muss den Ball einfach nur noch reinschieben, doch scheitert an dem herauseilenden BVB-Torhüter Unbehaun, der zur Halbzeit für Hitz eingewechselt wurde. Starke Parade des Keepers! Auch den Nachschuss hält Unbehaun glänzend. Glück für den BVB!

+++ 66. Minute: Dortmund will es jetzt wissen +++

Die Angriffswellen rollen nur so auf das Dortmunder Tor. Diesmal ist es Torschütze Rothe, der den Ball flach auf Moukoko passt. Der 17-Jährige dreht sich erneut um die eigenen Achse und schließt ab, verfehlt das Gehäuse jedoch hauchzart.

+++ 65. Minute: Anschlusstreffer für den BVB +++

Tor für Dortmund zum 2:3. Und das hat sich abgezeichnet. Der Treffer fällt nach einer Ecke. Diese wird kurz ausgeführt, bei der folgenden Flanke braucht der Torschütze Rothe nur noch seinen Fuß hinzuhalten.

+++ 61. Minute: Dortmund mit Dampf nach vorne +++

Die Halbzeitansprache von Marco Rose scheint gewirkt zu haben. Der BVB jetzt deutlich offensiver und aggressiver. Man sieht: Sie wollen den Anschlusstreffer. Papadopoulus hat die nächste Chance. Mit der Hacke versucht er einen Flankenball zu verwerten, aber der Ball geht knapp am Tor vorbei.

+++ 57. Minute: Auch Kiew spielt noch mit +++

Und die Gäste zeigen sich auch mal wieder vor dem Tor der Borussen. Vanat kommt über den linken Flügel und spielt dann einen Flachen Ball auf Dovbyk in den Strafraum, dieser schießt aber nur ans Außennetz.

+++ 56. Minute: Moukoko mit der nächsten Chance +++

Jetzt dreht der BVB langsam auf. Moukoko mit der nächsten Großchance für Dortmund. Nach einer technisch anspruchsvollen Drehung nach einer Ecke nimmt der Youngster den Ball volley und zieht ab, doch Bushchan ist abermals mit einer starken Parade zur Stelle.

+++ 53. Minute: Strafstoß für den BVB +++

Fink wird im Strafraum gehalten und auch noch am Fuß getroffen und fällt. Der Unparteiische zeigt sofort auf den Punkt. Reinier läuft an und schießt in flach in die rechte untere Ecke. Doch der Kiewer Hinterman Bushchan ist da und hält stark. Weiterhin nur 1:3 aus Sicht des BVB.

+++ 50. Minute: Erneuter Eckball für den BVB +++

Und wieder Ecke für den BVB. Reyna mit dem Schuss, der ins Toraus abgeblockt wird. Aber auch der zweite Eckenversuch bringt nichts ein für den BVB.

+++ 48. Minute: Eckball für den BVB +++

Und der erste Eckball der zweiten Hälfte gehört dem BVB. Can dribbelt sich auf der rechten Seite vor, doch der Ball wird ihm noch vom Fuß gespitzelt. Die Ecke bringt anschließend nichts ein.

+++ 46. Minute: Anpfiff zur zweiten Hälfte +++

Und der Ball rollt wieder zur zweiten Hälfte des Benefiz-Spiels zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Kiew. Beide Teams bringen zur zweiten Hälfte einige neue Spieler.

Beim BVB ersetzt Fink Kapitän Reus, Rothe kommt für Schulz. Bei Kiew bleibt Dubinchak in der Kabine, für ihn spielt Kravchenko.

+++ 45. Minute: Halbzeit im Signal Iduna Park +++

Die Partie begann schwungvoll und der BVB ging bereits in der 4. Minute durch den Youngster Bynoe Gittens in Führung. Doch die Gäste versteckten sich nicht und glichen folgerichtig fünf Minuten später durch Buyalskyi aus. Das schien Kiew zu beflügeln, das in der Folge noch zwei weitere Tore durch einen Doppelpack von Vanat erzielte. Die Abwehr der Borussen zeigte sich wie so oft nicht sattelfest, der Rückstand hätte durchaus noch höher ausfallen können.

+++ 42. Minute: Kiew erneut mit Großchance +++

Kapitän Sydorchuk ist erneut die Initialzündung für die Gäste-Chance. Sanft hebt er den Ball über die Dortmunder Abwehr. Dort taucht Buyalskyi frei im Straumraum auf und versucht den Lupfer. Hitz ist aber mit einer Hand dran. Dobvyk wäre frei gewesen.

+++ 35. Minute: Tor für Kiew +++

Und Kiew trifft erneut - zum 3:1. Nach zuvor einem Pfostentreffer von Dovbyk bleibt Kiew im Anschluss im Ballbesitz. Der Kapitän Sydorchuk bedient aus dem Zentrum den startenden Vanat, der den Ball im Strafraum mitnimmt und an Hitz vorbei ins Tor schiebt.

+++ 30. Minute: Doppelwechsel beim BVB +++

Und der BVB wechselt gleich zweimal. Haaland und Akanji gehen vom Platz und werden von Moukoko und Aussi ersetzt.

+++ 23. Minute: BVB rennt Rückstand hinterher +++

Der BVB liegt durch einen Doppelschlag von Dymamo Kiew im Benefizspiel 1:2 hinten. Buyalskyy und Vanat trafen für die Ukrainer.

Bynoe-Gittens hatte den BVB zunächst nach Vorlage von Haaland in Führung gebracht.

