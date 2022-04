Anzeige

FIFA 22: Auf der Suche nach dem besten Duo der Welt - TOTS Cup um 500.000 US-Dollar FIFA 22: TOTS Cup um 500.000 US-Dollar

Sho "AGU" Nakashima (r) und Sato "Tsakt" Shota (l) von Blue United eFC gehören zu den besten Spielern Asiens © FIFAe

Marc Engelbrecht

Ein Highlight des FIFA-Kalenders steht vor der Tür. Sonntagabend wird beim Team of the Season Cup der erste 2v2-Champion in der Geschichte der Global Series gekürt.

Mit dem Startschuss der kompetitiven Saison in FIFA 22 hat EA Sports signalisiert, den teambasierten Wettkampf noch stärker in den Fokus zu rücken. So bilden Duelle im 2v2-Format seit diesem Jahr eine der drei tragenden Säulen der Global Series. Vom 29. April bis 1. Mai richten die Fans der eSports-Szene ihren Blick nun gen London. Beim Team-of-the-Season-Cup wird das beste Duo aus insgesamt 32 verbleibenden Mannschaften gesucht.

Der Wettbewerb gilt als eines der Highlights im FIFA-Kalender und markiert zudem die Rückkehr der Live-Events auf globaler Wettkampfebene. Zum ersten Mal seit zwei Jahren treffen im Rahmen eines Offline-Turniers Spieler aus der ganzen Welt wieder an einem Ort aufeinander. Den Siegern winkt neben 100.000 US-Dollar zusätzlich ein Platz im Starterfeld des FIFAe Club World Cups.

Anzeige

Zwei Wege führten nach London

Die Qualifikation für den TOTS Cup sorgte bereits für reichlich Gesprächsstoff, denn nicht alle eSportler mussten die gleiche Leistung erbringen. Auf der einen Seite haben sich 16 Zweierteams über regionale Online Qualifier, den FGS Open, ein Ticket gesichert. In 16 Endspielen wurde hier um jeweils einen Spot gespielt, der ursprünglich zur Teilnahme am Team-of-the-Year-Cup berechtigt hätte. Doch es kam anders.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie-Lage sah sich der Publisher der Fußball-Simulation gezwungen, das für Mitte Januar angesetzte Event abzusagen. Als Entschädigung wurde der gesamte Prizepool von 500.000 US-Dollar gleichmäßig unter den qualifizierten Mannschaften ausgeschüttet sowie eine Zusage für den Team-of-the-Season-Cup garantiert. Die übrigen 16 Plätze legte EA Sports allerdings mit den sogenannten FGS Masters-Teams eigenhändig fest, Preisgeld inklusive.

Deutsche Hoffnung mal anders

Ab Freitag 15:00 Uhr kämpfen die Zweiergespanne um den prestigeträchtigen Titel. Ein deutsches Team ist leider nicht mehr in der Verlosung. Bei den Frankfurt Open hatten sich zwar sowohl die Vereine als auch die Organisationen gut präsentiert, der Sieg ging am Ende aber an die Israelis Naseem „NEissaT14″ Eissat und Yuval „Yuvalbeli“ Blizovsky, die im Grand Final gegen die Jungs von Borussia M‘Gladbach die Oberhand behielten.

Trotzdem kommt das Turnier nicht gänzlich ohne nationale Beteiligung aus, da sich unter den Pros der FGS Masters-Teams gleich drei heimische Spieler befinden, von denen zwei sogar das Trikot der eNationalmannschaft tragen. Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen sowie Kai „Hensoo‘ Hense“ gehen jedoch für die in der Schweiz beheimatete Organisation NEO an den Start. Zum Auftakt des Double-Elimination-Brackets treffen die beiden auf das Duo von KRÜ Esports.