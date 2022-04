Lewis Hamilton: Bitteres Detail der Krise - das sagen Formel-1-Experten

Die schlechte Laune ließ Sir Lewis Hamilton (36) nach dem Qualifying in Imola so richtig raus.

Russell im teaminternen Duell vor Hamilton

Ex-Teamkollege Nico Rosberg ätzt

Der Weltmeister von 2016 ätzte bei Sky: „Toto nimmt selbst die Schuld auf sich, versucht damit, Lewis mental zu unterstützen, ihn hochzuheben und zu sagen: ‚Hey, Lewis, das liegt nicht an dir, sondern an uns.‘ Das ist sehr schlau, weil es nicht ganz die Wahrheit ist.“ ( HINTERGRUND: So sieht Nico Rosberg seine bittere Rivalität mit Lewis Hamilton heute )

Aus Rosbergs Sicht sieht die so aus: „Vergessen wir nicht, dass George Russell mit demselben Auto in Imola auf Platz vier fahren konnte, während Lewis nur 13. wurde. Also spielte Lewis definitiv eine große Rolle bei diesem schlechten Ergebnis an diesem Wochenende.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)