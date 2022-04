Weikert sucht „gesellschaftliche Akzeptanz“

Auf dem Weg zu einer möglichen deutschen Olympia-Bewerbung ist laut DOSB-Präsident Thomas Weikert einiges an Vorarbeit nötig. „Zunächst einmal gilt es zu klären, was Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland bewirken sollen“, sagte Weikert nach einem Treffen mit IOC-Präsident Thomas Bach in Lausanne. „Welche Perspektive wollen wir dem Sport, vor allem aber der Gesellschaft in Deutschland mit Spielen bieten, woraus können wir Inspiration schöpfen?“, so Weikert weiter.