Tennis: Roger Federer kündigt Comeback beim ATP-Turnier in Basel an

Roger Federer will im Oktober in Basel aufschlagen © AFP/GETTY IMAGES/SID/CARMEN MANDATO

Der 40 Jahre alte Schweizer kündigte am Dienstag bei Instagram seine Teilnahme beim Turnier in Basel im Oktober an. Ob der 20-malige Grand-Slam-Sieger bis zum Herbst wieder voll einsatzfähig sein wird, bleibt jedoch unklar.