Tennis Davis Cup: Deutschland mit Zverev gegen Belgien, Frankreich, Australien

Die Auslosung der Gruppenphase im Davis Cup ergab für Alexander Zverev und Co. attraktive Partien. Für die Deutschen ist die Vorrunde ein Heimspiel.

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) um Olympiasieger Alexander Zverev trifft in der Gruppenphase des Davis Cup in Hamburg auf Frankreich, Belgien und Australien.

Dies ergab die Auslosung am Dienstag. Zverev und Co. peilen bei ihren Heimauftritten erneut den Einzug ins Viertelfinale an. Im vergangenen Jahr erreichte die DTB-Auswahl ohne ihre Nummer eins das Halbfinale.