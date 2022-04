Eine Milliarde Euro! FC Barcelona verpasst Ronald Araújo irre Mega-Klausel

Der spanische Topklub FC Barcelona hat sich mit Innenverteidiger Ronald Araújo auf eine Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2026 geeinigt - mitsamt einer Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro! (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Wie die Katalanen am Dienstag verkündeten, soll der 23 Jahre alte Nationalspieler Uruguays den neuen Kontrakt am Freitag unterzeichnen.

Araújo auf einer Stufe mit Torres, Pedri und Fati

In der laufenden Spielzeit kam Araújo wettbewerbsübergreifend zu 39 Einsätzen. Beim Aus in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt stand er in beiden Spielen über 90 Minuten auf dem Platz.