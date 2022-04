Valorant: Dominant sein im 1v1 - Der Duellanten Guide

Anzeige

In Valorant gibt es vier verschiedene Klassen: Duellant, Initiator, Taktiker und Wächter. © Riot Games

Duellanten gehören in Valorant zu den offensiven Charakteren. Da sie so gut wie immer den direkten Zweikampf suchen, sind gewisse Vorgehensweisen effektiver als andere.

Wer in Valorant nicht zurückstecken, sondern die Gegner mit voller Breitseite empfangen möchte, der ist bei Duellanten an der richtigen Adresse. Wie der Name schon sagt, eignet sich diese Klasse an Agenten hervorragend, um in direkten Aufeinandertreffen gegeneinander anzutreten.

Entscheidend ist in Valorant – nicht nur für Duellanten – stets die Kontrolle auf der Karte zu behalten. Ist das eigene Team gerade offensiv, oder muss es sich in der Defensive beweisen? Wie verhalten sich Duellanten in diesen Situationen? Wir haben die Antworten.

Duellanten: Tipps und Tricks

Im Wesentlichen gibt es drei Punkte, die stets beachtet werden sollten, wenn Spieler als Duellanten in die Partien starten:

Präzision ist der Schlüssel: Das gilt natürlich grundsätzlich für einen Shooter. Doch als Duellant wird der Infight aktiv gesucht und deshalb zählt vor allem, wer wen zuerst im Visier hat.

Das gilt natürlich grundsätzlich für einen Shooter. Doch als Duellant wird der Infight aktiv gesucht und deshalb zählt vor allem, wer wen zuerst im Visier hat. Fähigkeiten richtig nutzen: Offensive wird belohnt. Jeder Duellant hat Fähigkeiten, die ihm oder ihr dabei helfen, die Gegner in Bedrängnis zu bringen. Diese sollten eingesetzt werden, bevor das eigene Team überrumpelt wird.

Offensive wird belohnt. Jeder Duellant hat Fähigkeiten, die ihm oder ihr dabei helfen, die Gegner in Bedrängnis zu bringen. Diese sollten eingesetzt werden, bevor das eigene Team überrumpelt wird. Kommunikation macht den Unterschied: Um koordiniert mit den eigenen Mitspielern Überraschungsangriffe zu planen, muss zuvor abgesprochen werden, wer welche Position einnimmt.

Durch eine angriffslustige Spielweise werden diese Agenten zu voller Effektivität gebracht. Orte einnehmen, Feinde zwingen ihre Positionen zu ändern und Kills: All das Vereinen die Duellanten.

„Angriff“ sollte also immer die oberste Maxime sein. Doch natürlicherweise wird es Situationen geben, in denen ein Rückzug die einzige verbleibende Option ist. Hier gilt es, die Ruhe zu bewahren, die Fähigkeiten im Blick zu halten und die Zeitpunkte für deren Einsatz bestmöglich abzupassen. Granaten in allen Formen helfen dabei ebenfalls.