FC Bayern: Lewandowski, Müller, Upamecano und Coman fehlen im Training

Nach dem zehnten Titel in Serie fehlen gleich vier Stars des FC Bayern im Training. Robert Lewandowski, Thomas Müller, Dayot Upamecano und Kingsley Coman setzen aus.

Dem FC Bayern hat im Training am Dienstag ein Star-Quartett gefehlt.

Robert Lewandowski, Thomas Müller, Dayot Upamecano und Kingsley Coman verpassten die Einheit an der Säbener Straße. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nachdem am Wochenende gegen den BVB der zehnte Meistertitel in Serie eingetütet wurde, ging der Rekordchampion also mit reduziertem Personal zu Werke. (BERICHT: Bayerns 120-Mio-Duo zahlt zurück)