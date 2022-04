David Alaba: Wiedersehen mit "Vater" Pep Guardiola bei Manchester City vs. Real Madrid

Real Madrid gastiert am Dienstag im Halbfinale der Champions League zum Hinspiel bei Manchester City. (Champions League: Manchester City - Real Madrid ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Dabei gibt es ein Wiedersehen zwischen David Alaba und seinem Ex-Trainer Pep Guardiola. Die beiden verbinden drei Jahre beim FC Bayern, in denen der Spanier den Österreicher sehr gefördert hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Dabei will er seinem ehemaligen Lehrmeister beweisen, dass er in den vergangenen Jahren noch einiges dazu gelernt hat.

Ehemaliger Bayern-Mitarbeiter: „Pep hat David besser gemacht“

Wie eng die Beziehung zwischen den beiden während ihrer gemeinsamen Zeit in München war, weiß Markus Hörwick.

So schätzte der spanische Trainer Alaba für seine Flexibilität und Verlässlichkeit und nannte ihn sogar „unseren Gott“. Zum Ende seiner Zeit bei Bayern funktionierte er den 29-Jährigen zum Innenverteidiger um - eine Rolle, die er ebenfalls auf höchstem Niveau ausfüllt.

Daran habe der 51-Jährige großen Anteil, wie Hörwick mit Blick auf die Beziehung zwischen Guardiola und Alaba verrät: „Pep war wie ein guter Vater, manchmal streng, damit die Spieler weiterkommen. Aber er hat sie auch in den Arm genommen, mit ihnen gelacht und geweint.“

Wer nach dem Duell ihrer neuen Klubs lacht und wer am Ende weint, das entscheidet sich am 4. Mai, wenn Guardiolas Citizens zum Rückspiel bei Alabas Königlichen im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid antreten.