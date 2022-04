Snowboard-Superstar Kim legt Pause ein

Chloe Kim will die anstehende Saison auslassen © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Die zweimalige Olympiasiegerin aus den USA will die anstehende Saison 2022/2023 auslassen, um sich mit einem „Reset“ zu erholen: „Ich möchte nach einem so spaßigen, aber auch anstrengenden Jahr nicht gleich wieder einsteigen.“

Bei den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo peilt sie aber das dritte Halfpipe-Gold in Folge an.