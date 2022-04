Giorgio Chiellini kündigt Rücktritt aus Nationalmannschaft an - Juve-Zukunft offen

Wie der 37 Jahre alte Europameister am Montagabend nach dem Sieg von Juventus Turin bei Sassuolo Calcio (2:1) mitteilte, wird das Länderspiel gegen Argentinien im Juni in London sein letztes sein.

An gleicher Stelle hatte er mit dem Team im Juli gegen Spanien den Titel geholt. Auf dem Weg zur WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) war Italien überraschend im Play-off-Halbfinale an Nordmazedonien (0:1) gescheitert.