Ovtcharov mit dramatischem Bericht zu Ukraine-Krieg - Oma nur mit Pass und Handtasche geflohen

Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov erzählt von dramatischen Tagen nach dem Ausbruch des Krieges in seiner Heimat Ukraine. So habe er lange um seine Großmutter gebangt.

Für Dimitrij Ovtcharov, in Kiew geboren, wohnhaft in Düsseldorf, Sohn eines sowjetischen Nationalspielers, ging es plötzlich um Leben und Tod.

Ovtcharov-Oma flieht aus Kiew

Ovtcharov hilft bei Flucht

Kündigung bei Gazprom-Klub Orenburg

Dimitrij Ovtcharov wird in der kommenden Saison vornehmlich in der Champions League und im DTTB-Pokal für den TTC Neu-Ulm spielen, der ein spektakuläres Projekt an den Start bringt. Angesichts langwieriger Knöchelprobleme ist er allerdings noch nicht richtig fit. „Ich spiele aus Vorsicht mit einem Schutz am Fuß und bewege mich auch noch nicht maximal, weil ich einen weiteren Rückschlag unbedingt vermeiden will“, sagte er.