Theis und Boston weiter - Doncic überragt bei Dallas-Sieg

New York (SID) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA vorzeitig die zweite Play-off-Runde erreicht. Der Rekordmeister setzte sich nach einem Krimi in Spiel vier bei den Brooklyn Nets 116:112 durch und entschied die „Best of seven“-Serie mit 4:0 für sich. Damit ist die Revanche für die Erstrundenniederlage aus der Vorsaison geglückt.