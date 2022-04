Anzeige

WWE RAW: Asuka und kündigungswilliger Mustafa Ali kehren zurück Zwei Comeback-Paukenschläge bei WWE

Asuka feierte bei WWE Monday Night RAW ihr Comeback © WWE

Martin Hoffmann

Bei WWE Monday Night RAW kehren Asuka und der eigentlich kündigungswillige Mustafa Ali zurück. Randy Orton zelebriert zu seinem 20-Jährigen eine große RKO-Show.

Der aktive Kader bei WWE Monday Night RAW ist wieder um zwei hochbegabte Stars reicher.

Bei der aktuellen Ausgabe der montäglichen TV-Show haben sowohl der frühere Damenchampion Asuka als auch der eigentlich kündigungswillige Mustafa Ali Überraschungs-Comebacks gefeiert. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Asuka und Mustafa Ali zurück bei WWE RAW

Die Japanerin Asuka - seit Juli vergangenen Jahres nicht mehr eingesetzt, offenbar wegen einer Armverletzung - unterbrach den ersten Auftritt der alten Rivalin Becky Lynch nach deren WrestleMania-Niederlage gegen Bianca Belair.

Ali - der noch im Januar öffentlich um seine Entlassung gebeten hatte (angeblich nach einem Backstage-Streit mit WWE-Boss Vince McMahon) - scheint derweil ins Rennen um den US Title einzugreifen, frisch gewonnen von dem als kommenden Topstar aufgebauten Theory (ehemals: Austin Theory).

Ali sprengte ein Talk-Segment, in dem Theory zu Gast bei „Miz TV“ war, was in einem Match mit Gastgeber The Miz endete.

Ali gewann den Kampf mit dem früheren WWE-Champion, als er den Figure Four Leg Lock mit einem Einroller auskonterte - wurde anschließend jedoch von einem weiteren Wrestler attackiert, der stärker in den Fokus zu rücken scheint: Tommaso Ciampa, jahrelang prägende Kraft des Aufbaukaders NXT und vor WrestleMania dort verabschiedet und zu RAW transferiert.

Für Fans von Ali ist eine gute Nachricht, dass die Wogen zwischen ihm und WWE geglättet sind: Der frühere Anführer der gefloppten Gruppierung Retribution hatte zuletzt angedeutet, seinen noch bis 2024 laufenden WWE-Vertrag notfalls auszusitzen. Das Albtraum-Szenario, dass Ali in der Blüte seiner Karriere zwei Jahre nicht im Ring steht, ist nun doch abgewendet.

Jubilar Randy Orton mit großer RKO-Show

Eingerahmt wurde das Doppel-Comeback mit einer Würdigung von Randy Orton zum 20-Jahre-Jubiläum seines ersten TV-Matches am 25. April 2002: Zu Beginn der Show hielt „The Viper“ - aktuell amtierender Tag-Team-Champion mit dem aufstrebenden Riddle - eine Rede vor einem Großteil des am Ring versammelten Kaders.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Es endete mit einem Wortgefecht, in das sich die Usos, Seth Rollins, Kevin Owens und auf Ortons Seite Cody Rhodes und Ezekiel einschalteten.

Als Konsequenz wurde für das Ende der Show ein Acht-Mann-Tag-Team-Match angesetzt, das mit Blick auf die kommende Großveranstaltung WrestleMania Backlash am 8. Mai mehrere Fehden verwob.

Das passende Finish: In einer längeren Sequenz steckte jeder Gegenspieler Ortons dessen berühmte Spezialaktion RKO ein - am Ende der vom Seil herabspringende Jey Uso (HINTERGRUND: Dieser Ex-Wrestler und WWE-Lenker erfand den RKO).

Die Usos - Tag-Team-Champions der Freitagsshow SmackDown - treffen bei Backlash in einem Vereinigungskampf auf RK-Bro.

Die weiteren Highlights:

- Die aktuell als Autoritätsperson bei RAW dargestellte Sonya Deville versuchte in einem Match gegen Damenchampion Bianca Belair alles Erdenkliche, um sich deren Titel zu erschummeln: Sie startete ihren Kampf gegen „The EST“ zweimal unter veränderten Bedingungen neu (Kein Auszählen, Keine Disqualifikation) und rekrutierte am Ende auch Carmella und Queen Zelina als Helferinnen. Es nützte alles nichts: Belair widerstand in ihrer Heimatstadt Knoxville allem und fuhr den Sieg ein.

- Ex-Champion Bobby Lashley bewies in einer „Arm Wrestling Challenge“, dass er beim Armdrücken kräftiger ist als sein 2,20 Meter großer Rivale Omos. Lashleys nun an Omos‘ Seite stehender Ex-Manager MVP ermöglichte Omos jedoch danach mit einer Ablenkung jedoch eine Prügelattacke auf „The All Mighty“.

- Eine Woche nach dem Verlust des US Titles steckte Finn Balor eine weitere Niederlage ein: Gegen Damian Priest ließ er sich von dessen Verbündetem Edge ablenken, der sich von seinem Game-of-Thrones-Gedenkthron erhob, während Balor gerade auf dem Seil stand.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 25. April 2022:

RAW Women‘s Title Match: Bianca Belair (c) besiegt Sonya Deville

Veer Mahaan besiegt Sam Smothers

Akira Tozawa & Tamina besiegen Reggie & Dana Brooke

Damian Priest besiegt Finn Balor

Mustafa Ali besiegt The Miz