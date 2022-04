VAR-Ärger bei Bayern-BVB und Leipzig: Gräfe attackiert DFB und Schiedsrichter

Gräfe: „Fehlt oft an notwendiger Fußballkompetenz“

„Fehler passieren, aber es sind einfach zu viele und zum Teil auch zu klare“, stellte Gräfe in seiner Bild-Kolumne klar und wetterte: „Wenn man trotz eindeutiger TV-Bilder falsch entscheidet, fehlt es oft an der notwendigen Fußballkompetenz – oder an der Linie, wann man eingreifen soll oder wann nicht.“