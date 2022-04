NBA: Total-Blamage für Durant und Irving! 0:4-Playoff-Aus für Nets gegen Celtics

Spektakuläre Trades in der NBA

Die Total-Blamage für die Superstars Kevin Durant und Kyrie Irving in den NBA-Playoffs ist perfekt.

Durch das 112:116 gegen Boston daheim in New York verlor das vermeintliche Super-Team der Brooklyn Nets auch Spiel 4 in der Erstrundenserie und kassierte damit den Sweep - die Höchststrafe und eine krachende Bruchlandung für den einstigen Meisterschaftskandidaten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)