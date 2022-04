Formel 1: Helmut Marko erklärt, wie Verstappen Ferrari schlagen kann

Mit seinem zweiten Saisonsieg hat Max Verstappen in Imola den Rückstand auf WM-Leader Charles Leclerc auf 27 Punkte verkürzt. Motorsport-Chefberater Helmut Marko exklusiv über das Red Bull-Comeback.

In den ersten drei Saisonrennen gab es viel Licht und Schatten bei Red Bull. In Imola holen sich die Österreicher jedoch den ersten Doppelsieg seit 2016 - und verpassten Ferrari ausgerechnet beim Heimrennen einen enormen Dämpfer.

Zwar liegt Charles Leclerc immer noch mit 27 Punkten Vorsprung auf Max Verstappen auf Rang eins der Fahrerwertung, aber der Weltmeister scheint nun endlich in der neuen Saison angekommen zu sein. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

SPORT1: Helmut Marko, inwiefern war der Doppelsieg in Imola die Wende im WM-Kampf?

Helmut Marko: Es war die notwendige Antwort auf die Ausfälle in Bahrain und Australien. Wir wussten, dass wir den Speed haben. Von den Zahlen her schien unser Rückstand auf Ferrari groß, aber wir wussten immer, dass wir ihn aufholen können. In Imola hat alles funktioniert und Ferrari macht unter Druck Fehler. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)