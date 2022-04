Werder Bremen: Frank Baumann bleibt zurückhaltend - Ivan Klasnic geht in die Offensive

Werder-Boss Frank Baumann bleibt mit Aussagen über den Aufstieg zurückhaltend. Für Ex-Star Ivan Klasnic ist die Sache dagegen so gut wie geritzt.

Durch den 4:1-Sieg bei Schalke 04 am Samstag hat Werder Bremen die besten Karten im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg.

Dennoch tritt Werder-Geschäftsführer Frank Baumann auch weiterhin auf die Euphoriebremse und spart mit Ansagen an die Konkurrenz.

„Wir haben es selbst in der Hand“, sagte Baumann im Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga . „Wir haben die Tabellenspitze übernommen, allerdings ist es sehr knapp. Unser Restprogramm ist nicht das Leichteste: In der 2. Liga gibt es keine leichten Spiele und dementsprechend müssen wir uns akribisch auf die Spiele vorbereiten.“

Auf dem Papier hat Bremen allerdings das leichteste Restprogramm aller Aufstiegskandidaten: Kiel und Regensburg kommen ins Weserstadion, zudem muss Werder noch in Aue antreten.

Baumann: „Haben die richtige Strategie gewählt“

Für Ex-Werder-Star Ivan Klasnic sind die Norddeutschen dagegen schon so gut wie durch. „Bremen ist bereits mit einem Fuß in der 1. Bundesliga“, sagte Klasnic. „Sie spielen gegen Kiel, die um die Goldene Ananas spielen, Aue ist fast abgestiegen. Vier Punkte aus den kommenden zwei Spielen wird ausreichen.“ (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

„Wir schauen nicht zu sehr auf die anderen, konzentrieren uns auf unsere Aufgaben. Es gibt sechs Mannschaften, die eine realistische Chance haben, aufzusteigen. Das Schöne an der 2. Liga ist, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleiben wird. Ich bin überzeugt davon, dass man nicht gut beraten ist, sich zu früh zurückzulehnen.“

Große Rathaus-Feier? So plant Werder den Aufstieg

Als großes Plus sieht Baumann die Rückkehr der Fans: „Die Begeisterung, die in Bremen da ist, hat uns auch ein Stück weit gefehlt. Das ist etwas, was wir vermisst haben und nun wieder da ist.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)