3. Liga: SV Meppen feiert Klassenerhalt

Der SV Meppen kann für sein sechstes Jahr in Serie in der 3. Liga planen: Die Emsländer haben am Montagabend im abschließenden Duell des 35. Spieltags mit einem 1:1 (1:0) bei Viktoria Köln den Klassenerhalt perfekt gemacht.