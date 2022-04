Nach PK-Spruch: Nagelsmann besucht Freiwillige Feuerwehr

Julian Nagelsmann hat nach seinem unglücklichen „Feuerwehr-Spruch“ die freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwache 4 in München-Schwabing besucht.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat nach seinem unglücklichen „Feuerwehr-Spruch“ die freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwache 4 in München-Schwabing besucht. Dabei bat der Münchner Coach erneut um Entschuldigung für seine Formulierung in der vergangenen Woche.

"Meine Aussage zur Freiwilligen Feuerwehr in der Pressekonferenz vergangene Woche war unglücklich formuliert. Ich wollte nie die Freiwillige Feuerwehr oder irgendeinen ehrenamtlichen Helfer diskreditieren", schrieb Nagelsmann am Montag nach seinem Besuch in den sozialen Medien.