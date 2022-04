FC Bayern: Lothar Matthäus zollt Hasan Salihamidzic für Aussage zu Robert Lewandowski Respekt

Nach dem zehnten Deutschen Meistertitel in Folge kann der FC Bayern die Saison eigentlich austrudeln lassen - schließlich sind die Münchner in keinem Pokalwettbewerb mehr vertreten.

Hinter den Kulissen geht es aber in den kommenden Wochen noch rund. Hauptthema ist die unklare Zukunft vieler Bayern-Stars. Doch während bei Manuel Neuer und Thomas Müller die Unterschrift nur noch Formsache sein dürfte, ist bei Serge Gnabry und Robert Lewandowski alles denkbar - auch ein Abschied. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Mehr Licht ins Dunkle brachten nach dem 3:1-Sieg gegen den BVB auch nicht die Aussagen des polnischen Torjägers. „Das Einzige, was ich weiß: dass bald ein Treffen kommt“, sagte Lewandowski bei Sky. „Bisher ist nichts Besonderes passiert, ich schaue auf die Situation, was läuft. Es ist nicht so einfach für mich.“