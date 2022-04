Formel 1: George Russell überrascht mit Aussagen zu Lewis Hamilton

In Runde 42 setzte es die Höchststrafe für Lewis Hamilton beim Emilia-Romagna GP in Imola: Der Brite wird auf Platz 14 liegend vom Führenden und späteren Sieger Max Verstappen überrundet.

Wolff nimmt Hamilton in Schutz

Hamilton selbst gibt sich nach dem Rennen in Imola schmallippig: „Das war natürlich ein Wochenende zum Vergessen. Ich habe beim Boxenstopp ein paar Plätze verloren und hing danach hinter Gasly. Weil der ebenfalls DRS hatte, war es unmöglich vorbeizukommen“, sagt Hamilton und schüttelt den Kopf: „Es ist alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Ich weiß gar nicht, was ich noch groß sagen soll.“

Russell fährt Hamilton davon

Williams-Erfahrung als Vorteil für Russell?

Warum er so viel besser mit dem sensiblen Mercedes zurechtkommt, kann sich Russell auch nicht erklären: „Vielleicht haben mir die Probleme bei Williams, wo ich auch sehr schwierige Autos gefahren bin, zu einem gewissen Grad geholfen“, hat er immerhin eine Theorie parat. Ansonsten spielt der 22-Jährige seine starke Performance in Imola aber runter: „Ich hatte einfach nur einen guten Start, wir haben aber beide unsere Probleme mit dem Auto.“

Vor allem das Hüpfen des Autos auf den Geraden kriegt Mercedes weiterhin nicht in den Griff. „Es schnürt dir die Luft ab. Ich hoffe wirklich, wir finden eine Lösung, denn so extrem hat es sich noch nie angefühlt“, berichtet Russell über seine Eindrücke aus dem Cockpit: „Es ist so stark, dass ich dieses Wochenende erstmals Probleme mit meinem Rücken hatte und sogar Schmerzen in der Brust.“