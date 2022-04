Eintracht Frankfurt könnte der Bundesliga mit Sieg in Europa League einen achten Platz im Europapokal bescheren.

Auch Fans, die es nicht mit Eintracht Frankfurt halten, sollten den Hessen in der Europa League die Daumen drücken.

Zum ersten Mal seit 14 Jahren könnte die Bundesliga in der kommenden Saison in den Europapokal-Wettbewerben nämlich wieder mit acht Mannschaften starten.

Dafür müsste die Eintracht, die am kommenden Donnerstag das Europa-League-Halbfinale bei West Ham United bestreitet, nicht nur das Duell mit den Engländern für sich entscheiden, sondern auch das Finale gewinnen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Hintergrund: Der Sieger der Europa League bekommt einen Platz in der Champions League.

Dazu dürfte die Elf von Trainer Oliver Glasner in der Bundesliga nicht in die Top 7 kommen - und somit einem anderen Klub den Platz im Europacup wegnehmen. Weil die Eintracht neun Zähler Rückstand auf den Siebten Köln hat, dürfte zumindest in dieser Hinsicht nichts dazwischenkommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)