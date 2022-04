Anzeige

FC Bayern, PSG etc - diese Meister in Europa stehen schon fest Das sind Europas vorzeitige Meister

Kimmich: "Meisterschaft wird nicht mehr so wertgeschätzt"

SPORT1

Die europäischen Ligen sind auf der Zielgeraden. In einigen Ländern bleibt das Titelrennen spannend. In anderen ist die Meisterschaft bereits entschieden. SPORT1 gibt einen Überblick über die bereits feststehenden Meister.

Die europäischen Ligen sind allesamt auf der Zielgeraden, die letzten Spieltage werden gespielt. In einigen gibt es einen spannenden Kampf um die Tabellenspitze.

In England zum Beispiel steht Manchester City mit nur einem Punkt Vorsprung vor dem FC Liverpool im Tableau ganz oben. Und auch in Italien haben Inter Mailand und der AC Milan weiterhin die Chance auf den Meisterschaftstitel.

In anderen Ligen ist die Sache bereits vor dem Abschluss der Saison entschieden. SPORT1 hat die vorzeitigen Meister zusammengetragen:

TITEL GESICHERT

Deutschland: FC Bayern München

Am 23. April machte der FC Bayern im Kracher mit einem 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund die 10. Meisterschaft in Folge klar - ein historischer Rekord. Eine Marke, die unerreichbar erschien. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Schon vor der Saison galten die Münchner als Favoriten auf den Meistertitel - wie üblich. Mit jetzt zwölf Punkten Vorsprung vor Verfolger Dortmund ist ihnen der Titel auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. (Pressestimmen zur Meisterschaft)

In der Bundesliga wurde der Rekordmeister seiner Favoritenrolle gerecht, in der Champions League schied man überraschend gegen Villarreal im Viertelfinale aus, im DFB-Pokal war nach einem 0:5 gegen Gladbach bereits in der zweiten Runde Schluss. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Österreich: RB Salzburg

In Österreich wandelt RB Salzburg auf den Spuren der Bayern. Bereits zum neunten Mal in Folge konnten sich die Bullen den Titel in dieser Saison sichern.

Mit einem 5:0-Sieg am Sonntag gegen Austria Wien sind sie mit 14 Punkten Vorsprung nach 28 Spieltagen in der österreichischen Bundesliga nicht mehr abzufangen. Für die Salzburger stehen jetzt insgesamt 16 Titel zu Buche.

Karim Adeyemi, der voraussichtlich nächste Saison bei Borussia Dortmund auf Torejagd geht, erzielte einen Treffer und führt mit insgesamt 17 Toren die Torjägerliste der Liga an.

Frankreich: Paris Saint Germain

In der Champions League wieder einmal hinter den Erwartungen weit zurückgeblieben und bereits im Achtelfinale gegen Real Madrid ausgeschieden, ist PSG in der Liga weiterhin Top.

Der Star-Truppe aus Paris reichte am Samstag ein 1:1-Unentschieden gegen RSC Lens, um die Meisterschaft in trockene Tücher zu packen.

Dabei reichte ein Tor von Lionel Messi aus, um vier Spieltage vor Saisonende mit 78 Punkten und 16 Punkten Vorsprung vor Olympique Lyon uneinholbar an der Tabellenspitze zu thronen und insgesamt den zehnten Titel einzufahren.

TITEL IN SICHT

Am kommenden Wochenende könnten dann bereits weitere Meister feststehen. SPORT1 listet die Titelduelle am kommenden Wochenende auf.

Spanien

Am Sonntag, dem 1. Mai könnte Real Madrid als spanischer Meister feststehen. Derzeit stehen die Königlichen mit 15 Punkten Vorsprung bei noch fünf ausstehenden Spielen auf den FC Barcelona auf Platz eins der La Liga.

Barca verspielte die letzte Minimalchance am Sonntag durch eine 0:1-Heimpleite gegen Rayo Vallecano.

Am kommenden Samstag kann der Champions League Rekordsieger mit einem Remis gegen Espanyol Barcelona den Titel unter Dach und Fach bringen.

Portugal

Am Montag kann sich der FC Porto frühzeitig zum Meister küren. Aktuell liegt der CL-Sieger von 2004 in der Primeira Liga neun Punkte vor dem letztjährigen Meister Sporting Lissabon. Bei noch vier ausstehenden Spielen reicht ein Sieg am Montag gegen Sporting Braga.

Bei Schützenhilfe von Boavista, das gegen Sporting spielt, könnte sogar ein Unentschieden reichen, damit Porto sich die Meistershirts überziehen darf.

Türkei

In der türkischen Süper Lig liegt Trabzonspor auf dem ersten Tabellenplatz und könnte zum ersten Mal als nicht aus Istanbul stammender Verein seit 1984 wieder Meister werden.