NBA: Brooklyn Nets - die Selbst-Demontage eines Super-Teams

Es sollte das Jahr der Brooklyn Nets werden. Das Superstar-Trio Kevin Durant, Kyrie Irving und James Harden sollte nach einer kompletten Vorbereitung zusammen endlich den ersten NBA-Titel in den New Yorker Stadtteil holen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Nach der 103:109-Niederlage gegen die Boston Celtics im dritten Playoff-Spiel der ersten Runde steht das Star-Ensemble nun aber in Spiel 4 in der Nacht auf Dienstag vor dem frühen Aus - kein Wunder angesichts der Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Nets trotzen Chaos um Irving

Dabei sah es zunächst noch richtig gut aus für die Nets. Nach zwei Siegen in den ersten fünf Spielen ließen sie einige Siegesserien folgen und führten teilweise die Eastern Conference an. Mit einer Bilanz von 23 Siegen und zehn Niederlagen ging das Team ins neue Jahr. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Diese Erfolge gelangen ihnen ohne Irving. Der Point Guard stand nicht im Team, da er als Impfverweigerer nicht spielen durfte. Der Grund: In New York City galt eine Impfpflicht für Profisportler.

Neues Jahr - neue Probleme um Nets-Trio

Nets sorgen für Schlagzeilen abseits des Feldes

Ende März wurde er dann erlöst und durfte wieder in der heimischen Halle spielen. Gepaart mit dem wieder genesenen Durant brachten sie das Team zurück in die Spur und konnten sich gerade noch so in die Playoffs retten.