FC Bayern & Lewandowski: Dietmar Hamann wirft Star-Stürmer Egoismus vor

Robert Lewandowski befindet sich in einer nicht ganz leichten Situation - sagt er selbst. Lewandowski denkt nur an sich selbst - sagt Dietmar Hamann.

Lewandowski hatte nach dem neuerlichen Meisterstück mit den Bayern am Samstag bei Sky erklärt, die aktuelle Situation sei für ihn „nicht so einfach“ . Bisher sei „nichts Besonderes“ passiert - die konkreten Vertragsgespräche lassen offenbar weiter auf sich warten.

Hamann: Lewandowski denkt nur an sich

Jedoch; „Alles, an was er (Lewandowski, Anm. d. Red.) denkt, ist er. Er hat nicht einmal in den letzten Jahren gesagt, wie glücklich er in München ist.“ Dabei habe Lewandowski „hier alle Titel gewonnen.“