Geisterspiel für St. Etienne nach Fan-Fehlverhalten

Der französische Fußball-Erstligist AS St. Etienne muss nach dem Fehlverhalten seiner Fans am vergangenen Wochenende das letzte Heimspiel der Saison unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen.

Die Strafe für die Vorfälle beim Skandalspiel gegen die AS Monaco am Samstag (1:4) gab der französische Ligaverband LFP am Montag bekannt.