CS:GO: PGL Major-Teilnehmerfeld steht fest - Sprout scheitert früh

Am 9. Mai beginnt mit dem PGL Major in Antwerpen eines der Highlights des Counter-Strike-Jahres 2022. Inzwischen stehen alle 24 Teilnehmer fest. BIG bleibt der einzige deutsche Vertreter.

Am gestrigen Sonntag ging dann das zweite regionale Ausscheidungsturnier, das RMR B, zu Ende. Auch hier haben sich wieder acht Teams für das am 09. Mai startende Major in Belgien qualifizieren können. Auf den ersten drei Plätzen - und damit jetzt schon sicher in der Legends-Stage des Majors - fanden sich am Ende die Copenhagen Flames, Cloud9 (ehemals Players, ehemals Gambit), und die Ninjas in Pyjamas wieder.