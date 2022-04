FC Liverpool: "Legende auf und neben dem Feld" - Jürgen Klopp über seinen Derby-Helden

Divock Origi glänzt beim Sieg gegen den FC Everton, bringt Jürgen Klopp zum Schwärmen. Wann immer der Belgier ein wenig in Vergessenheit gerät, meldet er sich furios zurück.

Flanke Salah, Kopfball Robertson, Explosion Anfield - so oder so ähnlich ließe sich das Führungstor des FC Liverpool gegen den FC Everton beschreiben, wenn auch sehr schlicht.

Das Problem bloß: ein Mann käme zu kurz, wäre nicht einmal genannt, obwohl gerade er so großen Anteil an jenem befreienden 1:0 im Merseyside Derby trug. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Der Belgier empfing einen Ball von Salah im Strafraum, schirmte diesen mit all seinem Gewicht ab und legte ihn schließlich wieder zurück auf den Ägypter, der jene butterweiche Flanke auf Robertson schlug (62.).

Das Resultat: Die Reds gingen in Führung, bejubelten am Ende einen 2:0-Erfolg, der sie wieder auf einen Punkt an Spitzenreiter Manchester City heranführt.