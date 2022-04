BVB will mit Benefizspiel gegen Dynamo Kiew Zeichen setzen

Trikot-Leak! So soll der neue BVB-Dress aussehen

Borussia Dortmund will mit dem Benefizspiel gegen Dynamo Kiew am Dienstag vor allem ein Zeichen setzen.

Borussia Dortmund will mit dem Benefizspiel gegen den ukrainischen Vorzeigeklub Dynamo Kiew am Dienstag (18.00 Uhr) vor allem ein Zeichen setzen.

Der Erlös des Spiels soll laut Geschäftsführer Carsten Cramer einer Organisation zugute kommen, die Ukrainern in Not hilft. „Ob BVB-Fan oder nicht, alle sind aufgerufen, Karten für das Benefizspiel gegen Dynamo Kiew zu kaufen, um gemeinsam ein weltweit beachtetes, solidarisches Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden in Europa zu setzen“, schrieb der Verein auf seiner Internetseite.