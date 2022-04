EU Masters: Nur noch ein deutsches Team über - K.O.-Phase beginnt

Anzeige

Am Donnerstag geht es bei den EU Masters in die nächste Runde © EU Masters via Twitter

Robin Ahlert

Die Gruppenphase der Amazon European Masters ist vorüber, am kommenden Donnerstag beginnt die K.O.-Phase. Aus dem deutschen Trio ist nur noch ein Vertreter übrig geblieben.

Am Ende sind aus der heimischen Strauss Prime League nur die Unicorns of Love Sexy Edition über geblieben. Die beiden anderen Vertreter der besten deutschsprachigen League-of-Legends-Liga GamerLegion und Eintracht Spandau sind hingegen überraschend früh in der Gruppenphase der EU Masters gescheitert.

Spandau und GL enttäuschen

Beide Berliner Teams kamen in ihren Gruppen nicht über einen dritten Platz hinaus und schieden, da nur Platz Eins und Zwei zum Weiterkommen berechtigen, folgerichtig aus. Für beide - immerhin die Finalisten der Prime League - ein eher enttäuschendes Ergebnis.

Besser machten es die Unicorns of Love in der Sexy Edition. Der Drittplatzierte der Prime League, dass sich zunächst über die Play-Ins in die Main-Stage des Turniers spielen musste, erreichte in der Gruppe D hinter den französischen LFL-Meistern von LDLC OL den zweiten Platz.

Nun treffen die Einhörner am kommenden Samstag um 17:00 auf Karmine Corp, um in einer Best-of-Five-Serie um den Einzug in die Semi-Finals zu spielen. Einfach wird das nicht werden. Der Drittplatzierte der LFL rund um Superstar-AD-Carry Martin „Rekkles“ Larsson und Ex-LEC-Top-Laner Lucas „Cabochard“ Simon-Meslet wurde mit einer Bilanz von fünf Siegen bei nur einer Niederlage Gruppenerster.

