DEL: Kapitän Barta verlängert in Düsseldorf

Kapitän Alexander Barta hat seinen Vertrag bei der Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um eine weitere Saison verlängert und geht in sein siebtes Jahr beim Klub. Das gab die DEG am Montag bekannt. Der 39 Jahre alte Stürmer spielt seit 2016 für die Düsseldorfer.